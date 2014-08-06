В зоне АТО наиболее сложная обстановка сохраняется в пяти городах (карта)

В зоне проведения Антитеррористической операции наиболее сложная обстановка сохраняется в районе Донецка, Луганска, Стаханова, Алчевска и Горловки.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

«В зоне АТО наиболее сложной остается обстановка в районе н.п.Донецк, Луганск, Стаханов, Алчевск, Горловка. Боевики предпринимают активные действия по предотвращению блокирования их сил», - написал он.

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«В районе н.п.Красный Яр боевики огневым ударом из РСЗО БМ-21 «Град» пытались сорвать рейдовые действия украинских подразделений. В результате эффективных действий командования, подразделения вышли из-под обстрела без потерь», - отметил Тымчук.

«Террористами проведен ряд обстрелов позиций сил АТО: из минометов обстреляны блокпосты сил АТО в районе н.п.Сабовка, Андреевка и дважды – блокпост в районе н.п.Красный Яр; из танков и БМП обстрелян блокпост сил АТО в районе н.п.Марьяновка», - добавил эксперт.

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