Ситуация на востоке Украины остается сложной и имеет тенденцию к обострению - пресс-центр АТО

"Наиболее сложная обстановка сохраняется в районе населенных пунктов Донецк, Луганск, Краснодон, Попасная и в пограничной зоне", - говорится в сообщении.

В течение этой ночи боевики осуществили обстрел украинского блокпоста из БМ-21 „Град” в районе населенного пункта Веселая Гора, из БМ-21 „Град” обстреляли еще один блокпост в районе населенного пункта Камышовое.Читайте такжеСилы АТО уничтожили штурмовую группу боевиков под Луганском - Тимчук

"В четыре утра осуществлен обстрел из БМ-21 „Град” аэропорта Луганск. В общем ситуация характеризуется активной деятельностью террористических группировок. Боевики пытаются удержать под своим контролем города Горловка, Авдеевка и Донецк. В полпервого ночи был осуществлен обстрел из АГС-17 блокпоста в районе населенного пункта Авдеевка. Также ночью осуществлен минометный обстрел в районе населенного пункта Кутейниково. В другом секторе продолжаются активные боевые действия. Боевики пытаются удержать под контролем участки в районе Успенки, Мариновки, Дьяково", - говорится в сообщении.

Около полуночи осуществлен минометный обстрел в районе населенного пункта Кумачово со стороны Российской Федерации и минометный обстрел блокпоста в районе населенного пункта Червонопартизанск из населенного пункта Панченково, осуществлен минометный обстрел в районе населенного пункта Новоазовск.Читайте такжеУкраинский блокпост впервые обстреляли с моря - Тымчук

Около двух часов ночи был осуществлен артиллерийский обстрел пропускного пункта Должанский со стороны Российской Федерации, обстрел из БМ-21 „Град” блокпоста в районе населенного пункта Солнцево, осуществлен минометный обстрел переправы в районе населенного пункта Дмитровка.

Между двумя и четырьмя часами утра осуществлен артиллерийский обстрел блокпоста вблизи населенного пункта Мариновка.