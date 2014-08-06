Порошенко обязал председателей ОГА позаботиться о семьях погибших во время АТО

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

«Поручил министру обороны уволить руководителей департаментов, ответственных за проведение тендеров по обеспечению армии и закупке вооружений», - написал Порошенко.

Во время встречи с волонтерами, которые помогают бойцам, участвующим в Антитеррористической операции, президент уточнил, что по его поручению уволены два руководителя департаментов, которые отвечали за обеспечение и вооружение АТО.

“На основе расследования Генеральной прокуратуры, которая обнародовала заключение о неэффективном использовании средств для Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, я дал поручение министру обороны уволить двух руководителей департаментов. Первый был ответственным за материально-техническое обеспечение и проведение тендеров, второй - отвечал за вооружение», - сказал Порошенко.

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Он добавил, что с сегодняшнего дня на эти должности назначены новые, более эффективные руководители.