В Донецке боевых действий нет, но ситуация по городу остается напряженной – горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что, к сожалению, энергетикам еще не удалось подключить все трансформаторные подстанции, пострадавшие вчера, 2 августа. Аварийные бригады в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение Петровского, Кировского и Куйбышевского районов.

Общественный транспорт работает в режиме выходного дня, то есть, троллейбусов, трамваев и автобусов выходит на линии меньше, а интервал в графике их движения стал больше.

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Основными товарами и продуктами город обеспечен, на полках магазинов есть все необходимое: крупы, сыры, масло, мясо, молочное, яйца, сахар, соль и т.д. В штатном режиме работают хлебопекарни. Работают и рынки, однако сократилось количество открытых торговых точек, сообщили в горсовете.