10 танков, которые переправили из РФ, движутся в направлении Донецка - СНБО
13:21, 03 августа 2014Политика
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10 танков, которые переправили с территории России, движутся в направлении Донецка.
Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.
"Ночью через временно неконтролируемые участки границы террористы переправили из России в Украину 10 танков, которые движутся в направлении Донецка", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, вчера в Беларусь из России прибыл военный эшелон с самоходными минометными установками. В это же время РФ на границе с Украиной Россия сосредоточила 34 единицы военной бронетехники с миротворческой символикой.
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