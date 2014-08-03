10 танков, которые переправили из РФ, движутся в направлении Донецка - СНБО

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

"Ночью через временно неконтролируемые участки границы террористы переправили из России в Украину 10 танков, которые движутся в направлении Донецка", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, вчера в Беларусь из России прибыл военный эшелон с самоходными минометными установками. В это же время РФ на границе с Украиной Россия сосредоточила 34 единицы военной бронетехники с миротворческой символикой.