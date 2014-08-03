В Беларусь прибыл эшелон с самоходными минометными установками из России

Вчера в Беларусь из России прибыл военный эшелон с самоходными минометными установками.

Об этом сообщает сайт СНБО. "В республику Беларусь, в город Гомель на железнодорожную станцию «Северный» вчера прибыл российский военный эшелон в составе 65 платформ с самоходными минометными установками", - информируют в ведомстве. Кроме того, на границе с Украиной Россия сосредоточила34 единицы военной бронетехники с миротворческой символикой.

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