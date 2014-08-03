В Беларусь прибыл эшелон с самоходными минометными установками из России
13:15, 03 августа 2014Политика
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Вчера в Беларусь из России прибыл военный эшелон с самоходными минометными установками.
В Беларуси из России прибыл военный эшелон с самоходными минометными установками / n1.by
Об этом сообщает сайт СНБО.
"В республику Беларусь, в город Гомель на железнодорожную станцию «Северный» вчера прибыл российский военный эшелон в составе 65 платформ с самоходными минометными установками", - информируют в ведомстве.
Кроме того, на границе с Украиной Россия сосредоточила34 единицы военной бронетехники с миротворческой символикой.
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