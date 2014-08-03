На границе с Украиной РФ сосредоточила 34 единицы военной бронетехники с миротворческой символикой

Об этом сообщается на сайте СНБО.

В ведомстве отмечают, что россияне накапливают живую силу и вооружение вблизи украинско-российской границы.

В частности, в Беловський и Суджанский районы Курской области переброшена бригада вертолетных подразделений Вооруженных сил России. Читайте такжеМинобороны: наибольшее количество войск РФ сосредоточена в 40-50 км от границ Украины

"Близ села Белая Березка Брянской области сосредоточено 34 единицы военной бронетехники Российской федерации с нанесенной символикой миротворческого военного контингента", -говорится в сообщении СНБО.