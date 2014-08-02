В Луганске не прекращаются обстрелы, отсутствует свет и связь

В Луганске прошедшие сутки сохранялась критическая обстановка, в городе отсутствует свет и мобильная связь, сообщается на сайте Луганского городского совета.

«1 августа на территории областного центра сохранялась критическая обстановка… Вчера вечером Луганск снова был полностью отключен от энергоснабжения. В городе отсутствует свет, водоснабжение, не работает мобильная связь», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, информация о погибших и пострадавших вследствие вооруженных столкновений не поступала. За прошедшие сутки всего было осуществлено 52 выезда "скорой помощи" по общим заболеваниям.

В результате обстрелов разрушены объекты инфраструктуры: здание городской поликлиники, детского сада, котельной, ряд жилых домов. Вследствие попадания 6 снарядов разрушена Луганская железнодорожная больница.

В горсовете отмечают, что из-за постоянных обстрелов Луганска с вечера 1 августа и по состоянию на утро 2 августа в городе отсутствует энергоснабжение. От водоснабжения отключено более 8 тысяч абонентов: из-за отсутствия подачи электроэнергии были остановлены все насосные станции. Кроме того, без газоснабжения остались более 4 тысяч абонентов.

Пиротехническая группа ГУ ГСЧС Украины в Луганской области продолжает работу по обезвреживанию боеприпасов. В частности, в течение прошедших суток поступило 10 заявок относительно обследования территории города на наличие неразорвавшихся снарядов. Пиротехническая группа осуществила выезды по 4 адресам. По заключениям экспертов, 4 неразорвавшихся боеприпаса не представляли угрозы для жизни людей.

«Коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме, делая все возможное для того, чтобы восстановить повреждения коммуникаций и возобновить подачу света, воды и газа абонентам. Однако их деятельность серьезно усложняют вооруженные столкновения и обстрелы города», - подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в июле украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской области. При этом военные продолжают вести операцию по освобождению Донбасса от боевиков.