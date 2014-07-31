Луганск полностью отключен от энергоснабжения - горсовет

Об этом сообщает сайт Луганского горсовета.

"На данный момент обесточены жилые дома, объекты социальной сферы, в том числе лечебные учреждения. Временно больницы запитаны от электрогенераторов, однако в городе уже исчерпаны имеющиеся запасы топлива", - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия электроэнергии также прекратили работу насосные и повысительные станции, в городе серьезные проблемы с водоснабжением.

"В настоящее время специалисты не могут выехать на место происшествия из-за непрекращающихся вооруженных столкновений. Как только представится такая возможность, будут рассмотрены варианты решения аварийной ситуации и возобновления подачи электроэнергии", - сообщает пресс-служба Луганского городского совета.

Читайте такжеВ Луганске за прошедшие сутки погибли 3 мирных жителя: среди жертв - 15-летний подростокВ то же время, корреспондент УНИАН, ссылаясь на пресс-службу горсовета, сообщает, что отключено от энергоснабжения около 85% Луганска.

Согласно оценкам специалистов, при наличии трансформатора весом более 100 тонн, а также других составляющих, для проведения аварийно-восстановительных, пусконаладочных работ и восстановления электроснабжения необходим ориентировочно один месяц при условии, что в этом районе прекратятся вооруженные столкновения.

Ранее сообщалось, что полностью прекращен завоз продовольствия в город.