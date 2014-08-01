В Донецке снаряд попал в маршрутку, 1 человек погиб, 3 - ранены

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

Осколки снаряда попали в проезжающее мимо маршрутное такси №65. Четыре пассажира получили ранения, один из которых - тяжелое.

Водитель такси доставил пострадавших в медучреждения, однако в больнице тяжело раненый пассажир скончался.

Читайте такжеВ Донецке в поселке "Октябрьский рудник" не прекращаются боиКроме того, в сообщении сказано, что еще один снаряд попал в трансформаторную подстанцию.

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