В Донецке снаряд попал в маршрутку, 1 человек погиб, 3 - ранены
12:30, 01 августа 2014Политика
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Сегодня в Донецке произошел обстрел Кировского района, один из снарядов разорвался возле проезжей части по ул. Кирова.
Один из пассажиров маршрутки скончался / Скриншот
Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.
Осколки снаряда попали в проезжающее мимо маршрутное такси №65. Четыре пассажира получили ранения, один из которых - тяжелое.
Водитель такси доставил пострадавших в медучреждения, однако в больнице тяжело раненый пассажир скончался.
Читайте такжеВ Донецке в поселке "Октябрьский рудник" не прекращаются боиКроме того, в сообщении сказано, что еще один снаряд попал в трансформаторную подстанцию.
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