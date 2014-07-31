Россия со всех сторон окружает войсками украинскую границу - СМИ

Украина требует от Кремля объяснений, с чем связано такое усиление военных группировок, говорится в сюжете ТСН. И почему Россия снова тренируется воевать именно вблизи украинской границы. Москва молчит.

Мало того, продолжает масштабные учения в Южном военном округе, во время которых пускает боевые неуправляемые реактивные снаряды.

Летно-тактические учения проходят в Ростовской области и в Ставропольском крае. По легенде, пилоты вертолетов должны уничтожить вражеский десант, а затем поддержать огнем наступление мотострелковых и танковых подразделений. На практике же наблюдается накопление военной техники.

Читайте такжеНАТО: РФ взыскала более 12 тыс. военных к границе с Украиной

В Курской области оборудованы огневые позиции для обстрела. Возле границы с Сумщиной выставили информационные знаки с надписью "Огневой рубеж". В Ростовской области бронетехника дислоцируется возле поселков Шрамко и Селезнево.

"Очень мощные силы. И есть попытки перебросить часть этих сил на материковую Украину. Такие попытки действительно есть... Но пограничная служба и корабли ВМС совместно контролируют эту зону", - прокомментировал ситуацию вблизи Крыма спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

Кроме техники, в Крым и области, сопредельные с Украиной, русские стянули огромное количество военнослужащих. Как контрактников, так и срочников. Они сами в соцсетях рассказывают о том, как долбят по Украине из "Градов" и артиллерии.

Нарассказывали и наснимали российские вояки столько, что им запретили делать фотографии с мест несения службы. Это касается как фото самих военных, так и снимков военных объектов.

В совете нацбезопасности Украины говорят - эти фотографии доказывают участие вооруженных сил Российской Федерации в террористических группировках на востоке Украины, а также в обстрелах нашей страны с территории России.