Российские солдаты похвастались, что "долбят по Украине"

Пользователь, подписанный как Вадим Григорьев, выложил снимки артиллерийских орудий с подписью: "Всю ночь долбили по Украине", сообщает Новое Время.

На данный момент профиль ВКонтакте уже удален, однако в кэше можно найти удаленные пользователем снимки.

Это не первый случай непреднамеренного "слива" информации со стороны россиян. На днях российский пограничник выложил в своем инстаграме снимки танка и боевика, которые едут из РФ в Украину.