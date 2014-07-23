Российские солдаты похвастались, что "долбят по Украине"

22:38, 23 июля 2014
Политика
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Российские солдаты в ВК постят фото своей «службы» вблизи российско-украинской границы и рассказывают как «долбят по Украине».

Армия россия

Пользователь, подписанный как Вадим Григорьев, выложил снимки артиллерийских орудий с подписью: "Всю ночь долбили по Украине", сообщает Новое Время.

Скриншот страницы ВКонтакте

Скриншот страницы ВКонтакте

На данный момент профиль ВКонтакте уже удален, однако в кэше можно найти удаленные пользователем снимки.

Это не первый случай непреднамеренного "слива" информации со стороны россиян. На днях российский пограничник выложил в своем инстаграме снимки танка и боевика, которые едут из РФ в Украину.

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