Российские солдаты похвастались, что "долбят по Украине"
22:38, 23 июля 2014Политика
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Российские солдаты в ВК постят фото своей «службы» вблизи российско-украинской границы и рассказывают как «долбят по Украине».
Российские солдаты «сливают» как обстреливают Украину Фото: Вадим Григор'єв / ВКонтакте
Пользователь, подписанный как Вадим Григорьев, выложил снимки артиллерийских орудий с подписью: "Всю ночь долбили по Украине", сообщает Новое Время.
Скриншот страницы ВКонтакте
Скриншот страницы ВКонтакте
На данный момент профиль ВКонтакте уже удален, однако в кэше можно найти удаленные пользователем снимки.
Это не первый случай непреднамеренного "слива" информации со стороны россиян. На днях российский пограничник выложил в своем инстаграме снимки танка и боевика, которые едут из РФ в Украину.
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