Штайнмайер: Санкции - это еще не политика. Нужны переговоры

"Одни только санкции - это еще не политика", - сказал он.

Штайнмайер убежден, что необходимо и дальше искать возможности политического решения конфликта на Востоке Украины, передает "Немецкая волна".

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ также отметил, что во время запланированного на эту неделю заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске нужно достичь договоренности о шагах на пути к прекращению огня на Востоке Украины.

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"Перемирие и убедительная остановка поставок оружия сепаратистам откроет путь к возвращению к политическим переговорам по разрешению конфликта", - считает Франк-Вальтер Штайнмайер.