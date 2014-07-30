Идея направить российских миротворцев в зону падения «Боинга» неприемлема - АП

Об этом говорится в комментарии заместителя главы Администрации президента Украины Валерия Чалого по поводу соответствующей инициативы РФ, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

По его словам, в условиях, когда четко доказано, что Российская Федерация обеспечивает боевиков оружием, военной техникой, в том числе тяжелой, готовит и оказывает им финансовую поддержку, а российские наемники и военные воюют на стороне фактически террористических организаций, так называемых «ДНР» и «ЛНР», Россия по определению не может выполнять миротворческую функцию, инициировать миротворческую операцию и принимать в ней участие.

«В Украине нет конфликта, который с точки зрения международного права может рассматриваться как допускающий привлечение миротворцев, более того российских. Противодействие "российских миротворцев” российским же наемникам выглядело бы странным», - подчеркнул Чалый.

Он отметил, что украинская сторона обеспечила прекращение огня в радиусе 20 км вокруг места падения самолета, четко придерживается этого обязательства и призывает Россию повлиять на контролируемых ею боевиков, чтобы они также прекратили огонь в 20-километровом радиусе.

Вместо этого, констатировал заместитель главы АП, именно на месте падения сбитого малазийского самолета оборудованы боевые позиции террористов, скоплено большое количество тяжелой артиллерии, местность вокруг заминирована.

«Террористические действия боевиков должны быть немедленно остановлены, а мониторинг прекращения огня в этой зоне должен осуществляться под контролем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, с соответствующим обеспечением БПЧЛА, камерами наблюдения, инспекторами», - подчеркнул Чалый.

Он также отметил, что завтра Верховная Рада Украины будет голосовать за ратификацию соглашения с Австралией об обеспечении работы гражданской полицейской миссии. По словам Чалого, именно такой подход для международного расследования соответствует принятой Советом безопасности ООН резолюции 2166, которой Украина четко придерживается.

«В сложившихся условиях вполне логическим для обеспечения международного расследования было бы провести специальную операцию и освободить территорию падения самолета от боевиков. Единственная причина неиспользования такого сценария – не дать боевикам и тем, кто за ними стоит, уничтожить доказательства международного преступления терроризма», - подчеркнул заместитель главы Администрации президента Украины.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Совету безопасности ООН принять резолюцию о развертывании российских миротворцев в зоне падения малазийского «Боинга».

«Когда мы слышим призывы к России обеспечить доступ международных экспертов к месту катастрофы, у меня просто не остается никакой другой реакции, как предложить, чтобы Совет безопасности принял резолюцию.., которая приглашает Россию развернуть свои миротворческие силы и обеспечить периметр безопасности вокруг места катастрофы», - сказал Лавров.

«Если уже ничего другого с киевской властью сделать невозможно. Это, конечно, такое предположение, исходя из абсурдности нынешней ситуации», - добавил Лавров.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли.

В Украину прибыли международные эксперты для участия в расследовании падения сбитого самолета. В то же время эти эксперты, а также представители ОБСЕ и полицейские из Нидерландов и Австралии, с 27 июля не могут попасть на место крушения самолета из-за стрельбы.

Сегодня, 30 июля, в СНБО сообщили, что террористы сосредоточили тяжелую артиллерию и заминировали территорию возле места падения Boeing-777, что делает невозможной работу международных экспертов.

Также, по данным СНБО, неподалеку от Тореза на месте падения малайзийского самолета «Боинг-777» террористы оборудовали боевые позиции.