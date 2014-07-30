В Славянске обезвредили 39 растяжек с гранатами и 7 - с сигнальными ракетами - ГСЧС

39 растяжек с гранатами и 7 растяжек с сигнальными ракетами обезвредили пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на территории города Славянска, сообщает пресс-служба ведомства.

"Только за минувшие сутки пиротехники обнаружили и обезвредили 1 растяжку с сигнальными ракетами, 13 растяжек с гранатами. Всего с начала выполнения работ по разминированию города Славянска пиротехники ГСЧС Украины обезвредили 5 подготовленных к использованию ручных противотанковых гранат. Обнаружено и обезврежено 39 мин растяжек с гранатами, 7 растяжек с сигнальными ракетами. Обезврежено 9 растяжек с самодельными устройствами, уничтожена путем подрыва, в пределах жилого квартала минометная мина 82 мм Обнаружено и обезврежено 3 мины с дистанционным управлением направленного действия, 3 самодельных взрывных устройства, переделанных из огнетушителей", - сообщили в ГСЧС.

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В пресс-службе напомнили, что, начиная с 6 июля, уже обследовано 262,15 га территории города и 11,7 га участка водной акватории Славянска.

Кроме того, пиротехники ГСЧС Украины проверили на наличие взрывоопасных предметов 557 административных сооружений и других зданий.

Обследована территория Славянской ТЭС, площадью 23,62 га, и обнаружено и изъято 32 единицы боеприпасов.

Обследована территория и акватория ГП «Санаторно-курортный реабилитационный центр «Славянский курорт»: площадь территории 2,46 га, площадь акватории 11,7 га, обнаружено минометных мин – 11 ед., боевых гранат и мин – 3 ед., других взрывоопасных предметов – 13 ед.