Селезнев: жители Славянска требовали от террористов покинуть город

Об этом он написал в соцсети.

"Сегодня делегация жителей Славянская обратилась к Игорю Гиркину с требованием покинуть вместе со своими приспешниками территорию города, чтобы обезопасить население.. Но получили в ответ отказ. Это в очередной раз демонстрирует истинное отношение боевиков к мирному населению. Между декларациями и делами у боевиков целая пропасть", - сообщил представитель АТО.