Селезнев: жители Славянска требовали от террористов покинуть город
18:50, 20 июня 2014Политика
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Спикер АТО Вячеслав Селезнев сообщил о том, что жители Славянска требовали от террористов покинуть город.
Террорист Стрелков / instagram.com/sashakots
Об этом он написал в соцсети.
"Сегодня делегация жителей Славянская обратилась к Игорю Гиркину с требованием покинуть вместе со своими приспешниками территорию города, чтобы обезопасить население.. Но получили в ответ отказ. Это в очередной раз демонстрирует истинное отношение боевиков к мирному населению. Между декларациями и делами у боевиков целая пропасть", - сообщил представитель АТО.
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