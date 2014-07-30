Россия не может относиться к Украине, как к вассалу - Обама

Об этом сообщает РАР со ссылкой на специальное заявление Обамы, обнародованное после объявления новых санкций против РФ за ее действия в Украине.

«Чем быстрее Россия поймет, что у нее больше шансов влиять на Украину, если будет хорошим соседом и торговым партнером, а не относясь к ней, как к вассалу..., тем быстрее можем решить этот кризис таким образом, чтобы не приводить к смерти людей - так, как сейчас мы это видим на востоке Украины», - заявил Обама.

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Он выразил надежду, кчто введенные 29 июля США и Европейским Союзом новые санкции против России повлияют на российскую власть, подчеркнув, что еще до их объявления эксперты прогнозировали отток капитала из РФ на уровне 100 млрд долларов.

«Мы блокируем экспорт специфических товаров и технологий для российского энергетического сектора, распространяем наши санкции на очередные российские банки и фирмы сектора вооружения и останавливаем кредитование, которое поддерживает экспорт в Россию и финансирование экономического развития страны», - отметил Обама.

Он положительно оценил то, что Евросоюз тоже ввел санкции, выразив мнение, что европейские государства теряют терпение относительно РФ.

Как сообщал УНИАН, 29 июля США объявили новые санкции против России, в частности, против второго крупнейшего российского банка ВТБ, зависимого от него «Банка Москвы» и «Российского сельскохозяйственного банка».

Введенные санкции запрещают гражданам США и американским фирмам покупать долговые обязательства этих институтов со сроками погашения свыше 90 дней и покупать их новые активы.

Кроме этого, США ввели санкции против Объединенной судостроительной корпорации из Санкт-Петербурга, активы которой в США были заморожены, и запретили проводить любые транзакции.

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После вчерашних решений в американском черном списке оказались практически все российские банки с долей государства свыше 50% за исключением "Сбербанка".

29 июля секторальные санкции в отношении России после продолжительных дискуссий также решил ввести Евросоюз.