В больницы Снежного доставлены 18 мужчин с огнестрельными и осколочными ранениями

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в больнице г. Снежное оказана медицинская помощь 22-летнему местному жителю по поводу огнестрельного инфицированного ранения верхней трети правого плеча. Ранения он получил ночью 27 июля от неизвестного возле магазина «Мандарин» в г. Снежное.

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Обстоятельства случившегося устанавливаются. Предварительная правовая квалификация - ст. 15, ст. 115 УК Украины.

Также в больницу с огнестрельными и осколочными ранениями доставлены еще 17 мужчин. Предварительная правовая квалификация та же - ст. 15 (Преступление на покушение) и ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.