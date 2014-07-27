Боевики обстреливают Первомайск из минометов - командир батальона "Донбасс"

Террористы обстреливают Первомайск из минометов.

Об этом сообщил командир батальона "Донбасс" на своей странице в Facebook.

"Жителям Первомайска. Еще ничего не закончилось. Не выходите из подвалов. Мы скажем когда можно. Террористы бьют с минометов по городу", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 26 июля, силы АТО начали штурм Первомайска Луганской области.

"Отходить им уже особо некуда. У них установки "Град", ПЗРК, зенитки, бронетехника. Целый день идет бой. Пожелайте нам всем удачи", - написал Семен Семенченко.