Боевики обстреливают Первомайск из минометов - командир батальона "Донбасс"
20:03, 27 июля 2014Политика
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Жителей Первомайска просят не выходить на улицы.
REUTERS
Террористы обстреливают Первомайск из минометов.
Об этом сообщил командир батальона "Донбасс" на своей странице в Facebook.
"Жителям Первомайска. Еще ничего не закончилось. Не выходите из подвалов. Мы скажем когда можно. Террористы бьют с минометов по городу", - написал он.
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Как сообщал УНИАН, вчера, 26 июля, силы АТО начали штурм Первомайска Луганской области.
"Отходить им уже особо некуда. У них установки "Град", ПЗРК, зенитки, бронетехника. Целый день идет бой. Пожелайте нам всем удачи", - написал Семен Семенченко.
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