Террористы подло обстреливают Донецк из двух танков под украинскими флагами - АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в своем Facebook.

"Ситуация характеризуется попытками незаконных вооруженных формирований удержать под своим контролем города Донецк и Горловка. Маргиналами ведется активная агитационная и пропагандистская работа среди местного населения в пользу ДНР", - говорится в сообщении.

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Продолжается осуществление передислокации террористических групп. Захватчики пытаются удержать ситуацию под своим контролем и не допустить акций сопротивления со стороны местного населения. Отмечается активизация деятельности разведывательно-диверсионных групп профессиональных наемников, которые прошли соответствующую подготовку по проведению террористических актов против мирного населения.

"В запугивании украинцев террористы прибегли к новой подлости. По данным разведки Вооруженных Сил Украины два танка оккупантов, что имели на брони надписи «На Киев», и «Львов» после того как бандиты закрасили надписи и повесили на них украинскую государственную символику (Государственный Флаг Украины) начали обстрелы жилых кварталов Донецка, и других близлежащих городов", - сообщает пресс-центр АТО.

В ночь с 26 на 27 июля продолжился обстрел аэропорта Луганск из установок БМ-21 «Град». Его обстреливали в 17.25, 18.06, 22.25, 05.25. Потерь среди личного состава нет.

04.00 - минометный обстрел блокпост вблизи населенного пункта Андреевка. Потерь нет.