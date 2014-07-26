Из-за обстрелов на Донетчине погиб один человек, 9 ранены - ОГА

Об этом сообщила пресс-служба Донецкого облсовета.

Кроме того, в Горловке жертвами бомбардировки стали 2 жителей города, которым оказана медицинская помощь.

В Снежном, по сообщению пресс-службы милиции в Донецкой области, с осколочными ранениями госпитализированы 4 жителей с. Дубровки Шахтерского района.

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Кроме того, в Донецке в результате артобстрела Петровского района пострадали 11 домов частного сектора.

Также в из-за боевых действий и попадания снарядов в помещения ООО "Дебальцевский городской рынок" возник пожар. Огнем уничтожено 500 квадратных метров торговых павильонов с товарами.