Из-за обстрелов на Донетчине погиб один человек, 9 ранены - ОГА
01:20, 26 июля 2014Политика
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В Донецке после обстрелов три человека с осколочными ранениями доставлены в лечебные учреждения, один погиб.
REUTERS
Об этом сообщила пресс-служба Донецкого облсовета.
Кроме того, в Горловке жертвами бомбардировки стали 2 жителей города, которым оказана медицинская помощь.
В Снежном, по сообщению пресс-службы милиции в Донецкой области, с осколочными ранениями госпитализированы 4 жителей с. Дубровки Шахтерского района.
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Кроме того, в Донецке в результате артобстрела Петровского района пострадали 11 домов частного сектора.
Также в из-за боевых действий и попадания снарядов в помещения ООО "Дебальцевский городской рынок" возник пожар. Огнем уничтожено 500 квадратных метров торговых павильонов с товарами.
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