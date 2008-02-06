Черновецкий высадил усиленный десант на Кабмин

Сторонники Блока Леонида Черновецкого пикетируют здание Кабинета министров с требованием отставки министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по оценкам правоохранительных органов, в акции участвуют около тысячи человек.

Сторонники Блока Черновецкого держат плакаты с надписями «Черновецкий – мэр всех киевлян».

Это второй митинг перед зданием Кабмина сторонников мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Первая акция состоялась в среду, 30 января, но была немногочисленной. Тогда в пикетировании приняли участие не более 150 человек.