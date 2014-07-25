Адвокат: Савченко - не единственный гражданин Украины, похищенный и перевезенный в РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом журналистам в Воронеже после суда над Савченко сказал ее адвокат Марк Фейгин.

«К сожалению, Савченко - не единственное, находящееся на территории России лицо, перемещенное сюда и привлеченное к уголовной ответственности. К нам обратилось еще некоторое количество граждан Украины, которые нас, как адвокатов, просят вступить в дела... В одно из них мы уже вступили, сейчас оглашать рано», - сказал Фейгин.Читайте такжеВоронежский суд оставил под стражей украинскую летчицу Савченко до конца августа

Он подчеркнул, что это становится системой — похищение граждан Украины, перемещение их на территорию РФ, где в дальнейшем их привлекают к уголовной ответственности.

Фейгин предположил, что это может быть связано с потребностью в дальнейшем обмене лиц, задержанных в зоне АТО украинскими силовиками.

“Мы предполагаем, что лица, имеющее отношение, как к политике, так и военнослужащие, такие как Савченко, находятся в России с целью политического размена», - сказал он.Читайте такжеМИД за два месяца не получил ни одного ответа от России по делу Олега Сенцова

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа 2014 года, отказавшись выпустить ее под залог в 500 тыс. рублей.

Справка УНИАН. Военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе, и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.

Суд Новоусманского района арестовал Савченко. Летчицу удерживают в СИЗО Воронежа.