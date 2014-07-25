Порошенко заменил председателя Волынской ОГА

Другим указом глава государства назначил Владимира Гунчика председателем Волынской ОГА.

Тексты соответствующих указов от 24 июля 2014 года размещены на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. Владимир Петрович Гунчик родился 9 марта 1958 г. в г. Камень-Каширский Волынской области.

в 1981 году окончил Киевский политехнический институт, специальность — инженер электронной техники.

1983–1995 годы — занимал разные должности на Луцком автомобильном заводе.

18 августа 1995 года назначен директором Луцкого автомобильного завода.

После преобразования государственного предприятия в открытое акционерное общество «Луцкий автомобильный завод» с января 1996 года по сентябрь 2000 года занимал должность председателя правления.

С сентября 2000 года по сентябрь 2004 года работал на должности генерального директора ОАО «Луцкий автомобильный завод».

20 сентября 2004 года - на общем собрании акционеров избран на должность председателя Наблюдательного совета ОАО «ЛуАЗ».

После переименования предприятия был директором ГП «Автосборочный завод № 1» ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

В ноябре 2010 года вошел в состав Луцкого городского исполнительного комитета.

На президентских выборах 2014 г. был руководителем Волынского областного избирательного штаба Порошенко.

Справка УНИАН. Владимир Петрович Гунчик родился 9 марта 1958 г. в г. Камень-Каширский Волынской области.

в 1981 году окончил Киевский политехнический институт, специальность — инженер электронной техники.

1983–1995 годы — занимал разные должности на Луцком автомобильном заводе.

18 августа 1995 года назначен директором Луцкого автомобильного завода.

После преобразования государственного предприятия в открытое акционерное общество «Луцкий автомобильный завод» с января 1996 года по сентябрь 2000 года занимал должность председателя правления.

С сентября 2000 года по сентябрь 2004 года работал на должности генерального директора ОАО «Луцкий автомобильный завод».

20 сентября 2004 года - на общем собрании акционеров избран на должность председателя Наблюдательного совета ОАО «ЛуАЗ».

После переименования предприятия был директором ГП «Автосборочный завод № 1» ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

В ноябре 2010 года вошел в состав Луцкого городского исполнительного комитета.

На президентских выборах 2014 г. был руководителем Волынского областного избирательного штаба Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Порошенко назначил нового главу Житомирской облгосадминистрации.

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