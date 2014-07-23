Порошенко назначил нового председателя Житомирской облгосадминистрации
08:48, 23 июля 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил Сидора Кизина с должности председателя Житомирской областной государственной администрации.
Сергей Машковский назначен новым председателем Житомирськой ОГА / zhitomir.info
Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ был подписан 22 июля.
Другим указом от 22 июля Порошенко назначил Сергея Машковского председателем Житомирской ОГА.
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