Порошенко назначил нового председателя Житомирской облгосадминистрации

Президент Украины Петр Порошенко уволил Сидора Кизина с должности председателя Житомирской областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ был подписан 22 июля. Другим указом от 22 июля Порошенко назначил Сергея Машковского председателем Житомирской ОГА. Читайте такжеАктивисты Житомирщины просят Порошенко согласовывать с обществом назначение губернатора

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