Bloomberg: в связи с гибелью своих сограждан, голландцы призывают Рютте к действиям

В статье Фреда Палса под названием "В связи с гибелью своих сограждан, голландцы призывают Рютте к действиям", опубликованной на сайте Bloomberg, говорится о том, что гибель 193 сограждан в результате крушения самолета Malaysia Airlines, побудила голландцев, в целом сдержанный народ, призвать своего премьер-министра Марка Рютте к действиям и поставить под вопрос деловые связи Голландии с Россией и президентом Владимиром Путиным.

"Правда в том, что слишком долго голландское правительство обхаживало московского диктатора, закрывая глаза на вопиющие преступления Владимира Путина против человеческого достоинства", - написал один из самых влиятельных голландских журналистов, формирующих общественное мнение, Бас Хайне.

Марк Рютте, известный как талантливый коммуникатор, был подвергнут критике за его осторожный ответ на катастрофу, и теперь ему придется использовать все свои навыки, чтобы справиться с гневом сограждан и получить поддержку европейских коллег для того, чтобы наказать виновных в крушении малазийского самолета. Он стремится получить поддержку европейцев, чтобы ЕС перешел к решительным действиям, в то время как сегодня в Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел.

"Все голландцы разгневаны", - сказал Марк Рютте в Ньювегейне, расположенном чуть южнее Амстердама, после вчерашней встречи с родственниками погибших граждан Голландии. "Все голландцы глубоко скорбят. Все голландцы выражают поддержку родственникам погибших".

Владимир Путин, который столкнулся с проблемой санкций из-за аннексии Крыма Россией и из-за поддержки повстанцев в Украине, вызвал презрение мирового сообщества в связи с крушением малазийского самолета, так как появляется все больше доказательств того, что Россия предоставила ракету, которую использовали, чтобы сбить авиалайнер Malaysia Airlines 17 июля, в результате чего погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

Деловые связи

"Всему есть предел! Вмешайтесь!", таким был заголовок на первой полосе воскресного выпуска самой большой голландской газеты De Telegraaf, призывавший к интервенции НАТО, чтобы дать отпор поддерживаемым Россией повстанцам-сепаратистам, которых подозревают в том, что они сбили самолет.

Голландские компании, у которых есть деловые интересы в России, также вызвали возмущение голландцев из-за своих отношений с Владимиром Путиным. Нидерланды имеют тесные деловые связи с Россией, начиная от инвестиций компании Royal Dutch Shell в проект разработки нефтегазовых месторождений "Сахалин-2", до пивоварен, управляемых компанией Heineken в нескольких городах.

"В апреле этого года, когда кризис в Крыму был в самом разгаре, (глава компании Shell) Бен ван Берден посчитал важным отправиться к Владимиру Путину, сказав, что независимо от политической ситуации, у Shell и России есть большие планы на будущее", - написал Бас Хайне в комментарии для американской журналистской организации Politico.

Крупные корпорации

Он также подверг критике крупные корпорации Unilever и Royal Philips NV за заискивания перед Владимиром Путиным. Пресс-секретарь компании Heineken Джон Кларк отказался комментировать статью, а к представителям корпорации Unilever невозможно было обратиться за комментариями во внерабочее время.

Основанная в Амстердаме компания Philips, крупнейший в мире производитель электроники, имеет совместное предприятие с ЗАО "Оптога", производящее светодиоды, и сотрудничает с Россией в медицинско-санитарной сфере. Двое сотрудников компании погибли в авиакатастрофе.

"Это неприемлемо, безусловно", – сказал Франс ван Хаутен вчера в интервью Bloomberg TV. "Но расследовать то, что на самом деле произошло, должны правительства стран, нам не стоит делать поспешные выводы".

За первый квартал этого года Голландия экспортировала в Россию товаров на общую сумму 2,1 млрд евро, а импорт составил 6,8 млрд евро, по данным Центрального бюро статистики (CBS).

Налоговый рай

В докладе, сделанном в минувшие выходные, сообщалось о том, что корпорация РОСТЭК, российский государственный конгломерат, который занимается производством ракетного комплекса "Бук", который предположительно использовали для нападения на самолет, открыла, по меньшей мере, одно свое дочернее предприятие в Нидерландах, чтобы извлекать выгоду из низких налогов на доходы корпораций, которые действуют в стране.

"Именно так мы помогаем РОСТЭК платить меньше налогов на прибыль", – говорится в докладе на сайте новостей 925.nl. Голландское дочернее предприятие корпорации, тем не менее, не участвует в торговле оружием.

РОСТЭК включает в себя компанию, которая изготавливает зенитные комплексы, в том числе комплексы "Бук". Глава корпорации РОСТЭК Сергей Чемезов, который также руководит подразделением концерна "Калашников", был включен в «"черный список" США, но не Европейского союза.

Оказать давление

Между тем, Марк Рютте делает ставку на то, что он получит поддержку Евросоюза для того, чтобы наказать тех, кто сбил самолет, а также тех, кто создавал препятствия для доступа к месту крушения.

"Я убежден, что европейцы будут стоять плечом к плечу – все оказывают давление там, где это необходимо", – сказал премьер-министр. Вчера он добился политической поддержки в парламенте за свой подход.

Стратегия премьер-министра вполне понятна, сказал доцент кафедры европейской интеграции в Университете Утрехта Матье Сежер в телевизионном интервью для телепрограммы Een Vandaag. "В более широком контексте, растущее беспокойство по поводу позиции Европы в этом конфликте, которую можно назвать нерешительной в лучшем случае, вполне понятно", – сказал он. "Мы должны вести себя более жестко в отношении России".

Большинство голландцев просто не смирятся, если меры будут приняты только наполовину.

"Всевозможное давление должно быть оказано на Владимира Путина и его людей, чтобы решить эту проблему наиболее достойным способом, если вообще можно говорить о достоинстве, когда дело доходит до такой трагедии", - сказал 62-летний гражданин Голландии Констант Верстег.