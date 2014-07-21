За 4 дня спецслужбы РФ могли провести манипуляции с "черными ящиками" сбитого Боинга

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге в понедельник вице-премьер-министр, возглавляющий госкомиссию по расследованию авиакатастрофы, Владимир Гройсман.

«Мы знаем, что все эти четыре дня специальные службы Российской Федерации проводили соответствующие работы, которые связаны с тем, чтобы пытаться ликвидировать следы того, каким образом это все было сделано. А также мы уже имеем информацию о том, что боевики пророссийские и российские хотят передать самописцы представителям ИКАО. Это говорит только о том, что эти самописцы все эти дни находились у них в руках, над ними производились, вероятно, определенные вещи», - заявил Гройсман.

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Вице-премьер-министр подчеркнул, что правительство допускает, что в течение этих четырех дней специальные службы России проводили манипуляции с этими «черными ящиками», однако узнать это можно будет только после проведения экспертизы.

«Мы уверены: все эти четыре дня, когда нас не допускали и ограничивали наших экспертов и экспертов ОБСЕ, в это время проводили действия специальные службы Российской Федерации на этой территории. Что они делали, каким образом, в каких масштабах, можно будет оценить только тогда, когда будет доступ на эту территорию», - сказал Гройсман, добавив, что экспертов и дальше не допускают к месту катастрофы.

Как сообщал УНИАН, поезд с 282 телами погибших в авиакатастрофе малайзийского Боинга-777 по договоренности с сепаратистами должен отправиться в Харьков сегодня, 21 июля, в 19.00.

17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. 21 июля в Харьков прибыли эксперты Интерпола и Европола, которые будут принимать участие в расследовании авиакатастрофы. Работе спасателей, которые работают на месте катастрофы, препятствуют вооруженные террористы.