ЕС направит в Украину своего специалиста для расследования катастрофы «Боинга-777»

Об этом написал вице-президент Европейской комиссии Сиим Каллас на своей странице в Twitter.

«Завтра направляем в Киев специалиста по вопросам безопасности присоединиться к общей европейской команде, которая расследует МН17», - сообщил Каллас.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, предположительно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук».

По информации авиакомпании, на борту было 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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