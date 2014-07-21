В Харьков для расследования катастрофы Боинга прибыли эксперты Интерпола и Европола

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, председатель ОГА Игорь Балута провел встречу с представителями Интерпола и Европола.

Во встрече также приняли участие первый заместитель председателя ХОГА Игорь Райнин и заместитель председателя - руководитель аппарата ХОГА Василий Хома.

Балута рассказал о работе Антикризисного центра по поддержке семей погибших и обеспечению работы правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы самолета «Боинг 777-200», который был создан в Харьковской области.

Также он разъяснил, в каких вопросах Харьковская облгосадминистрация и другие региональные структуры могут способствовать работе иностранных экспертов.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Читайте такжеКерри: Система ПВО, сбившая "Боинг", попала к сепаратистам из РоссииСразу после этого украинские авиавласти закрыли авиационное пространство над востоком Украины, и все воздушные суда, ранее использовавшие воздушное пространство над зоной АТО, изменили свои маршруты.

Читайте такжеСБ ООН согласовал проект резолюции по БоингуНациональное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами пригласило принять участие в расследовании причин крушения малайзийского «Боинга-777» международные авиационные организации и представителей авиационных властей Малайзии и Нидерландов. В частности, бюро направило соответствующие сообщения авиационным властям Малайзии, Нидерландов, компании Boeing, международной организации гражданской авиации ICAO, Европейской конференции гражданской авиации, Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтролю), Еврокомиссии и Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB).