Кернес подозревает Авакова и Балуту в причастности к покушению на свою жизнь

В интервью радио "Свобода" Геннадий Кернес заявил, что о своих подозрениях сообщил следователям. "Я им сказал, кого я подозреваю, то есть Арсена Авакова и назвал Игоря Балуту. Я верю в тот ящик на "Фейсбуке", который был взломан, и на котором была их переписка. На сегодняшний день я могу констатировать, как факт, что следствие - это имитация, а не следствие. То есть все это дело, уже столько прошло времени с мая, а уже июль, а до сих пор дело в процессе. И я даже не могу понять, что на сегодня уже сделано в этом деле", - сказал мэр Харькова, отбросив при этом российский след в покушении.

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"Считаю, что когда вы у меня спрашиваете про так называемый "российский след", то я даже не хочу говорить про российский след, потому что не могу понять, зачем вам это надо", - подчеркнул Геннадий Кернес.

Также он сообщил, что не исключает обращения в европейский суд, если украинские правоохранительные органы не найдут настоящих виновников покушения.

Сам министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью радио "Свобода" опроверг причастность к покушению на Геннадия Кернеса. "Мой комментарий простой. Человеку нужно лечиться. И я имею в виду прежде всего душевную болезнь", - заявил Арсен Аваков.

Ранее в Главном управлении МВД Харьковской области сообщали, что следствие определило 2 приоритетные версии покушения на городского председателя Харькова: одна связана с профессиональной деятельностью, другая - с противодействием сепаратистам. При этом следователи не исключают окончательно и другие версии, в частности - связанные с деятельностью самого Геннадия Кернеса и его окружения в коммерческой сфере.

Покушение на Геннадия Кернеса произошло 28 апреля. На следующий день его перевезли в больницу в Израиле. По факту покушения на убийство Геннадия Кернеса открыто уголовное производство.