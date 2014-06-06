В милиции назвали две главные версии покушения на Кернеса
На это время окончательно не отвергнута ни одна версия, однако приоритетными остаются две, отмечает начальник следственного управления ГУ МВД Украины в Харьковской области.
Следствие рассматривает в качестве приоритетных две версии покушения на Харьковского городского голову Геннадия Кернеса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 6 июня, сказал журналистам заместитель начальника - начальник следственного управления ГУ МВД Украины в Харьковской области Николай Фоменко.
По его словам, на это время окончательно не отвергнута ни одна версия, однако приоритетными остаются две: преступление, связанное с профессиональной деятельностью мэра, а также версия, связанная с сепаратистскими движениями в Харькове.
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«Остались все, но приоритетны эти две», - отметил Фоменко.
Как сообщал УНИАН, 28 апреля неизвестный из огнестрельного оружия тяжело ранил Кернеса в спину, когда тот совершал утреннюю пробежку. Мэр получил сложное ранение грудной клетки и брюшной полости. Его прооперировали в харьковской больнице неотложной помощи.
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Заместитель прокурора Харьковской области Константин Турков сообщил, что следствие рассматривает четыре версии: 1) преступление, связанное с профессиональной деятельностью мэра; 2) преступление, связанное с деятельностью Кернеса и его окружения в коммерческой сфере; 3) версия, связанная с личными неприязненными отношениями мэра; 4) версия в связи с противостоянием сепаратистским настроениям в Харькове со стороны Кернеса.