Керри: Система ПВО, сбившая "Боинг", попала к сепаратистам из России
03:37, 21 июля 2014Политика
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Система противовоздушной обороны, из которой был сбит малайзийский "Боинг" попала в руки пророссийских сепаратистов из России
REUTERS
Об этом в прямом эфире телеканала CNN заявил госсекретарь США Джон Керри, сообщает Deutsche Welle.
Глава Госдепартамента также отметил, "что все улики явно указывают на сепаратистов".
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Керри также отметил, что система ПВО, из которой в четверг, 17 июля, произвели залп по самолету, называется "Бук" СА-11.
"Мы уверены, что в четверг у украинскойармии точно не было такой ракетной системы где-то поблизости от места крушения", - заключил он.
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