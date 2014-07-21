Керри: Система ПВО, сбившая "Боинг", попала к сепаратистам из России

Об этом в прямом эфире телеканала CNN заявил госсекретарь США Джон Керри, сообщает Deutsche Welle.

Глава Госдепартамента также отметил, "что все улики явно указывают на сепаратистов".

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Керри также отметил, что система ПВО, из которой в четверг, 17 июля, произвели залп по самолету, называется "Бук" СА-11.

"Мы уверены, что в четверг у украинскойармии точно не было такой ракетной системы где-то поблизости от места крушения", - заключил он.