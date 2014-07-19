Для расследования крушения «Boeing-777» прибудут 62 представителя Малайзии
Для помощи в проведении расследования крушения сбитого пророссийскими террористами самолета авиакомпании Malaysia Airlines из Малайзии прибудут 62 человека.
Об этом сообщил на брифинге министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай, передают иностранные СМИ.
По его словам, для расследования причин крушения самолета в Украину направится в общей сложности 62 человека.
В частности, в Киев отправят 30 членов команды SMART (Специальная спасательная команда помощи при стихийных бедствиях), 15 человек медицинского персонала, 10 представителей военно-воздушных сил Малайзии, 5 представителей авиакомпании Malaysia Airlines, 2 представителя отдела персонала гражданской авиации Малайзии.
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Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами пригласило принять участие в расследовании причин крушения в Донецкой области малайзийского авиалайнера «Боинг-777», выполнявшего рейс Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), международные авиационные организации и представителей авиационных властей Малайзии и Нидерландов. В частности, бюро направило соответствующие сообщения авиационным властям Малайзии, Нидерландов, компании ”Boeing”, международной организации гражданской авиации ICAO, Европейской конференции гражданской авиации, Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтролю), Еврокомиссии и Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB).