Для расследования крушения «Boeing-777» прибудут 62 представителя Малайзии

Об этом сообщил на брифинге министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай, передают иностранные СМИ.

По его словам, для расследования причин крушения самолета в Украину направится в общей сложности 62 человека.

В частности, в Киев отправят 30 членов команды SMART (Специальная спасательная команда помощи при стихийных бедствиях), 15 человек медицинского персонала, 10 представителей военно-воздушных сил Малайзии, 5 представителей авиакомпании Malaysia Airlines, 2 представителя отдела персонала гражданской авиации Малайзии.

Читайте такжеБоевики до сих пор не пустили на место падения «Боинга» международных экспертов - Гройсман

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами пригласило принять участие в расследовании причин крушения в Донецкой области малайзийского авиалайнера «Боинг-777», выполнявшего рейс Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), международные авиационные организации и представителей авиационных властей Малайзии и Нидерландов. В частности, бюро направило соответствующие сообщения авиационным властям Малайзии, Нидерландов, компании ”Boeing”, международной организации гражданской авиации ICAO, Европейской конференции гражданской авиации, Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтролю), Еврокомиссии и Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB).