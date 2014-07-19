Стал известен возможный маршрут, которым террористы хотят передать «черные ящики» в РФ

Большая часть «черных ящиков» сбитого террористами на территории Донецкой области малазийского самолета Boeing-777 находится у террористов в Горловке и готовится к отправке в Россию.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, заверив, что это достоверная информация, полученная аналитическим отделом его организации.

«Сейчас большая часть «черных ящиков» малазийского самолета Boeing-777 находятся в городе Горловке в руках у террористов, возглавляемых здесь российским офицером Безлером (Бесом)», - сказал Снегирев. Он подчеркнул, что сейчас боевики решают вопрос транспортировки этих «черных ящиков» на территорию Российской Федерации.

«Возможный маршрут транспортировки «черных ящиков» пройдет по коридору Луганск-Краснодон. А уже в Краснодоне их ожидает офицер ФСБ», - сказал активист.

Он также добавил, что, по их информации, «террористы предположили два маршрута перемещения «черных ящиков» по территории Украины – через Суходольск и через Изварино, один из которых ложный».

"Черные ящики» не должны покинуть Украину, потому что отсутствие даже одного из них может нарушить целостную картину происшествия и повлиять на оценки международных экспертов", - сказал Снегирев, уточнив, что часть ящиков все же находится у украинских спасателей.

Как сообщал УНИАН, советник председателя Донецкой областной государственной администрации Константин Батозский предполагает, что некоторые из «черных ящиков» сбитого над территорией Донецкой области малазийского самолета могут находиться у боевиков самопровозглашенной «Донецкой народной республики». По его словам, «на месте крушения самолета «черные ящики» нашли наши сотрудники ГСЧС, но премьер-министр правительства ”ДНР” Бородай заявляет, что ящики у них и они готовят их отправить в Москву».

Советник отметил, что «черных ящиков» существует несколько, поэтому он предполагает, что, «возможно, боевики украли какие-то из них».

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Как ранее сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в частности 15 членов экипажа. СБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет.

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Советник председателя Донецкой обладминистрации Константин Батозский 18 июля на брифинге в Киеве во время телефонного включения из Донецка сообщил, что сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили на месте падения малазийского самолета в Донецкой области два «черных ящика», но их местонахождение не называется.

В то же время советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что, по последней информации от украинской разведки, найденные террористами на месте падения сбитого террористами малазийского самолета Boeing-777 «черные ящики» будут переданы на одном из КПП Луганской области их «кураторам из ФСБ».

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24» 18 июля отметил, что Россия не собирается ”нарушать те нормы, которые существуют для такого рода случаев в международном сообществе” и изымать ”черные ящики” с упавшего на востоке Украины малайзийского «Боинга». «Мы за то, чтобы как можно скорее международные эксперты прибыли на место катастрофы, чтобы они тут же получили «черные ящики», - сказал он.