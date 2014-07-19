Украина может стать союзником НАТО без вступления в альянс - Климкин

Об этом в эфире "Громадського.ТВ" сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, саммите НАТО, который состоится в начале сентября в Южном Уэльсе, будут определены рамки сотрудничества Североатлантического Альянса с Украиной, Молдовой и Грузией.

Речь идет о том, что НАТО может привлечь в пространство безопасности страны, которые формально не являются членами альянса и не могут ими стать.

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"НАТО говорит, что мы готовы рассмотреть идеи о привлечении в пространство безопасности стран, которые не являются членами Альянса и не могут стать членами НАТО либо по собственному желанию, или не соответствуют критериям. Будущий саммит НАТО, который пройдет в начале сентября в Южном Уэльсе, определит рамки", – сообщил министр.

"Позволит ли такое союзничество использовать все возможности Альянса, это вопрос приобретения членства в НАТО. Но это точно позволит нам использовать новые возможности. Какие именно, мы будет знать после саммита", – добавил Климкин.