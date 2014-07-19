Климкин: "Черные ящики" с малайзийского Боинга - в Украине

Об этом в эфире "Общественного ТВ" сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает Еспресо.TV.

"Ящики найдены и я надеюсь, мы над этим работаем, они будут переданы правительственной комиссии.... Они на территории Украины", - сказал он.

По словам Климкина, есть стандартные механизмы расследования таких трагических случаев.

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"Назначается комиссия, к которой привлекаются представители ИКАО, также в данном случае представители Голландии и Малайзии и страны производителя, в данном случае - США".

Климкин отметил, что на данный момент откликнулись все.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины обнаружили на месте падения малазийского самолета два "черных ящика", но их местонахождение не указывается.