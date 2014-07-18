Украинские спасатели нашли два "черных ящика" малайзийского Боинга - советник Таруты

Об этом сказал советник председателя Донецкой обладминистрации Константин Батозский, сообщает 24tv.ua.

"Два "черных ящика" были обнаружены силами нашего ГСЧС. Где эти ящики находятся на сегодняшний момент, у меня нет информации", - сказал он на брифинге в Киеве во время телефонного включения из Донецка.

Читайте такжеПредварительные данные разведки США указывают, что малайзийский лайнер был сбит террористамиКак сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, выполнявшего рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находилось 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

СБУ опубликовалазаписи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по кличке «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но потом перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет с многочисленными жертвами.

Сегодня, 18 июля, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что ночью установка «Бук», из которой был осуществлен пуск ракеты по малазийскому авиалайнеру, была вывезена на территорию РФ. По его словам, по последней информации от украинской разведки, найденные террористами на месте трагедии «черные ящики» будут сегодня переданы на одном из КПП в Луганской области их «кураторам из ФСБ».