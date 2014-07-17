Перед падением никаких сообщений из самолета Malaysia Airlines не поступало - «Украэрорух»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам и.о. генерального директора «Украэроруха» Дмитрий Бабейчук на брифинге в Кабинете министров Украины.

По словам представителя «Украэроруха», воздушное судно было на управлении диспетчеров Днепропетровского регионального диспетчерского центра предприятия.

«Полет проходил в воздушном пространстве Украины без каких-либо проблем, никаких сообщений от пилотов не поступало. А потом самолет исчез из радаров радиолокационной станции», - сказал Бабейчук.

Также он сообщил, что Международная организация гражданской авиации (ICAO - International Civil Aviation Organization, ИКАО) и Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) помогут Украине расследовать причины падения самолета.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

Диспетчеры потеряли контакт с самолетом в 50 км от российско-украинской границы, в районе поселка Снежное Донецкой области, контролируемого силами самопровозглашённой «Донецкой народной республики». По сведениям очевидцев, самолет взорвался в воздухе, тела погибших разбросало в радиусе 4 километров.

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Председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута заявляет, что боевики «ДНР» мешают прибытию к месту трагедии малазийского самолета представителей спасательных служб и правоохранительных органов.

Президент Украины Петр Порошенко инициировал создание Государственной комиссии с привлечением специалистов ИКАО и других международных структур для расследования трагедии.