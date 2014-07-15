В СНБО считают, что бомбардировку Снежного осуществил "неизвестный самолет"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня приблизительно в 7 утра неизвестный самолет осуществил бомбардировку города Снежное Донецкой области», - сказал он.Читайте такжеРоссийская авиация нанесла удар по Снежному в Донецкой области - Тымчук

«Бомбы упали на центральную улицу города, улицу Ленина. Есть информация о погибших и раненных местных жителях, разрушениях зданий», - сообщил Лысенко, не уточнив количества пострадавших.

В то же время СНБО заявляет, что «со вчерашнего дня самолеты ВС Украины с начала поисково-спасательной операции, направленной на поиск украинских летчиков со сбитого Ан-26, не осуществили ни одного вылета».

«Поэтому утренний залет на Снежное квалифицируется как циничная кровавая провокация, рассчитанная на дискредитацию украинских военных. По данному факту начато специальное расследование», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук заявил, что сегодня ночью российская авиация нанесла авиаудар по населенному пункту Снежное.Читайте такжеВ сети появилось видео со Снежного после авиаудара

В частности, по словам эксперта, «со вчерашнего дня (после того как террористы сбили Ан-26 сил АТО) авиация украинских силовиков вылетов не осуществляла. Соответственно, этот авиаудар не мог быть нанесен авиацией украинских вооруженных формирований».

Также, как сообщает Тымчук, «террористы не располагают авиатехникой, способной выполнять боевые задачи. Хотя раньше лидеры боевиков и российские СМИ утверждали, что у террористической организации «ДНР» якобы есть боевые самолеты».

«Таким образом, авиаудар по г. Снежное могла нанести только российская авиация», - заявил эксперт.