Россия наращивает свои войска на границе с Украиной - НАТО

Об этом сообщил чиновник альянса, пожелавший остаться неназванным, сообщает Радио Свобода.

"По нашим оценкам, сейчас в регионе 10-12 тысяч российских военных. На протяжении последней недели мы видели движение нескольких подразделений в приграничном регионе ", - отметил чиновник НАТО.

В середине июня Россия отвела от границы с Украиной большинство из 40 тысяч своих военных, уменьшив их количество до тысячи. Однако затем опять началось наращивание российских войск.

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По информации секретаря СНБО Андрея Парубия, сейчас около 40 тысяч российских военных сосредоточены у границы с Украиной.