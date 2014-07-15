Российская авиация нанесла удар по Снежному в Донецкой области - Тымчук
Авиация РФ нанесла удар по населенному пункту Снежное в Донецкой области.
Сообщается, что разрушены гражданские объекты, а также есть жертвы среди мирного населения.
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"По нашим данным, со вчерашнего дня (после того, как террористы сбили Ан-26 сил АТО), авиация украинских силовиков вылетов не совершала. Соответственно, данный авиаудар не мог быть нанесен авиацией украинских вооруженных формирований", - написал Тымчук.
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Он таже добавил, что, согласно данным "Информационного сопротивления", террористы не имеют в своем распоряжении авиатехники, способной выполнять боевые задачи, хотя ранее боевики и российские СМИ утверждали, что у террористической организации «ДНР» якобы есть боевые самолеты.
Как сообщал УНИАН, 14 июля в Краснодонском районе на Луганщине боевики сбили украинский самолет.