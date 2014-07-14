Тымчук: силы АТО уничтожили колонну террористов и грузовики с оружием

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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По его данным, со стороны силовиков потерь нет.

"Разблокирован луганский аэропорт. После разблокировки террористы нанесли удар по позициям сил АТО в аэропорту с РСЗО "Град". Также боевики обстреляли блокпост сил АТО вблизи села Старая Краснянка. Обстрел произведен из стрелкового оружия. Потерь среди силовиков нет", - говорится в сообщении.