Тымчук: силы АТО уничтожили колонну террористов и грузовики с оружием
07:48, 14 июля 2014Политика
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Вблизи села Зеленополье силы АТО уничтожили колонну террористов. Кроме живой силы уничтожено 2 грузовика с оружием.
Александр Клименко, фотокорреспондент газеты "Голос Украины"
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
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По его данным, со стороны силовиков потерь нет.
"Разблокирован луганский аэропорт. После разблокировки террористы нанесли удар по позициям сил АТО в аэропорту с РСЗО "Град". Также боевики обстреляли блокпост сил АТО вблизи села Старая Краснянка. Обстрел произведен из стрелкового оружия. Потерь среди силовиков нет", - говорится в сообщении.
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