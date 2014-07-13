Силовики с боями разблокировали аэропорт Луганска
23:45, 13 июля 2014Политика
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Украинские военные с боями дошли до Луганского аэропорта и освободили его от террористов.
Силовики с боями разблокировали аэропорт Луганска / @100007182042214
Об этом Украинской правде сообщили в Администрации президента.
"Президенту Петру Порошенко только что доложили из штаба АТО, что украинские военные с боями дошли до Луганского аэропорта, теперь он по факту является разблокированным", - сообщили в АП.
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Ранее сообщалось, что бронегруппа сил АТО находится на расстоянии 3 км от аэропорта Луганска и проводит операцию по его деблокированию.
В результате столкновений с боевиками среди украинских военнослужащих - 3 раненых.
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