Силовики с боями разблокировали аэропорт Луганска

Об этом Украинской правде сообщили в Администрации президента.

"Президенту Петру Порошенко только что доложили из штаба АТО, что украинские военные с боями дошли до Луганского аэропорта, теперь он по факту является разблокированным", - сообщили в АП.

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Ранее сообщалось, что бронегруппа сил АТО находится на расстоянии 3 км от аэропорта Луганска и проводит операцию по его деблокированию.

В результате столкновений с боевиками среди украинских военнослужащих - 3 раненых.