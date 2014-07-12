Россия обвиняет Украину в обстреле своего пограннаряда

У Москвы имеются «убедительные доказательства» того, что обстрел российского пограничного наряда 12 июля велся как с украинской территории, так и с заранее подготовленной позиции на территории РФ после проникновения туда нападавших с Украины.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на сообщение МИД России.

В нем отмечается, что ночью 12 июля в Куйбышевском районе Ростовской области из автоматического стрелкового оружия был обстрелян автомобиль российских пограничников, выполнявших задачи по охране госграницы. В МИД подтвердили, что никто не пострадал. В корпусе машины обнаружено восемь пулевых отверстий.

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В связи с этим российская сторона заявила Украине очередной решительный протест и потребовала прекратить обстрелы российской территории и нарушения границы.

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«В случае дальнейшего повторения подобных провокаций российская сторона оставляет за собой право предпринять все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите своей территории и обеспечения безопасности российских граждан», — добавили в МИД.