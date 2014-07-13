В СНБО утверждают, что бойцы АТО не обстреливали территорию России

Силы антитеррористической операции не вели огонь по территории России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко, сообщает Радио Свобода.

«Однозначно, украинские войска стрельбу по территории Российской Федерации не ведут. Мы не стреляли», - подчеркнул спикер.

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По сообщениям российских СМИ, 13 июля в результате попадания снаряда, выпущенного с территории Украины, в Донецке Ростовской области погиб один человек, еще двое ранены.

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что «демарши будут жесткими, конкретными, но для этого нужно выяснить все обстоятельства случившегося».

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Украинские военные утверждают, что боевики ведут огонь в обе стороны, провоцируя Россию на прямую военную агрессию с участием регулярных частей российской армии.