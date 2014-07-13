Снайперы террористов обустраиваются на крышах домов Луганска

Об этом сообщил глава общественной организации "Права справа" Дмитрий Снегирев телефону в эфире "5 канала". По его словам, в настоящее время город полностью контролируют боевики.

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"Сам город фактически напоминает прифронтовой город. 6 районов лишены электричества, воды, водоснабжения, есть перебои с интернетом", - рассказал он.

"Магазины работают, но подвоз продуктов питания сейчас затруднен. Количество маршруток на порядок меньше, чем к военному времени", - отметил Дмитрий Снегирев.

"Фактическигород находится под полным контролем отрядов незаконных формирований", - отметил Дмитрий Снегирев.

На крышах перинатального центра, несмотря на все заявления Минздрава, о том, что он не захвачен, работают снайперы и корректировщики огня ", - отметил он.

Напомним, около 13.00 в Луганске начался обстрел. В жилом массиве в районе Южных кварталов стреляли из установки "Град".