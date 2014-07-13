В Луганске боевики намерены запустить производство на патронном заводе - активист

В Луганске боевики намерены завтра, 14 июля, запустить производство на патронном заводе.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, который заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего, а также источники, близкие в самопровозглашенной «Луганской народной республики».

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По их словам, предприятие готово приступить к производству патронов, несмотря на то, что на заводе сейчас нет ни директора, ни специалистов, и якобы у завода есть уже заказы на 3 месяца.

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Снегирев также сообщил, что из России, из города Барнаула, на этот Луганский завод прибыли 6 специалистов, а также на предприятие доставлены все необходимые комплектующие для производства патронов. Он пояснил: «В годы Второй мировой войны Луганский патронный завод был эвакуирован в Барнаул и фактически в этом российском городе все время был филиал данного луганского оборонного предприятия».