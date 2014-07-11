У Порошенко прогнозируют скложный путь освобождения летчицы Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал заместитель главы Администрации Президента Украины Валерий Чалый.

Он напомнил, что сегодня Украина обращается по этому поводу в международные структуры. В частности, президент Украины дал соответствующие поручения МИДу и силовым ведомствам.

И сегодня, по его словам, также направляются ноты, работают украинские консулы.

“Идет активная работа, но вы понимаете, что это все делалось демонстративно и противоправно, поэтому я думаю, что это будет сложный путь, но этот случай стал резонансным в мире. Вы видите, что сегодня в мире отношение к таким действиям, они являются неприемлемыми”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня.

Сейчас она находится в следственном изоляторе в Воронеже.

Суд Новоусманського района арестовал Савченко на два месяца - до 9 сентября.

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В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России, а при проверке документов в одном из населенных пунктов была задержана. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит как подозреваемая по уголовному делу об убийстве российских журналистов в Луганской области, которые погибли в зоне проведения боевых действий.

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9 июля президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о неотложных мерах по возврату в Украину Савченко. К процессу освобождения летчицы привлечены МИД, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции.