Дороги и мосты на Донбассе минируют профессиональные подрывники - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Военные саперы продолжают работу по разминированию объектов инфраструктуры в освобожденных от террористов населенных пунктах», - сказал он.

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«В круглосуточном режиме с риском для собственной жизни они разминируют автомобильные пути, здания и другие объекты жизнеобеспечения для того, чтобы жители освобожденных городов как можно скорее вернулись в свои дома и начали мирную жизнь», - отметил Лысенко.

По его словам, «бойцы инженерных подразделений прокладывают маршруты для доставки гуманитарных грузов, обеспечивают работу ремонтных бригад, которые восстанавливают разрушенные объекты и инфраструктуру».

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«За последние несколько дней саперы обезвредили почти тонну взрывчатки, около десяти самодельных взрывных устройств, а также 20 противотанковых и противопехотных мин, заложенных террористами», - сообщил он.

«Военнослужащим саперных подразделений приходится иметь дело с современными разнообразными методами закладывания взрывчатки и способами минирования, что свидетельствует о привлечении террористами профессионально подготовленных подрывников», - отметил Лысенко.