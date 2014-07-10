В районе Луганска десантники уничтожили группировку боевиков и установку БМ-21 "Град"

Об этом на своей странице в соцсети написал пресс-офицер АТО Владислав Селезнев.

Организовав проведение эффективной операции в районе н.п. Северск, силы АТО продолжают наносить сокрушительные удары по позициям боевиков, сообщил пресс-офицер.Читайте также В районе Северска продолжается активная фаза АТО, боевики покидают город

"Сегодня, украинские силовики активными действиями в Северске отвлекали основные силы противника от Луганского аэропорта. Одновременно с этим, силами десантного подразделения, которое дислоцируется на территории луганского аэропорта, была проведена операция по уничтожению группировки боевиков в районе Луганска. В результате удачно проведенной операции была уничтожена установка залпового огня БМ-21 "Град". Украинские десантники продолжают выполнение операции". - информирует Селезнев.